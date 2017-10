Lewandowski neuer polnischer Rekord-Torschütze

Fast am Ziel: Robert Lewandowski (li.) und Kamil Grosicki feiern Polens Kantersieg in Armenien © KEYSTONE/EPA PHOTOLURE/VAHRAM BAGHDASARYAN

Mit einem diskussionslosen 6:1 in Armenien macht Polen einen grossen Schritt Richtung WM 2018 in Russland.Der Leader der Gruppe E führt die Tabelle vor dem Duell zwischen Montenegro und Dänemark am Abend (20.45 Uhr) mit sechs Punkten Vorsprung an.