Polen vor dem letzten Schritt

Mit Polen dicht vor der WM-Teilnahme: Toptorschütze Robert Lewandowski © KEYSTONE/AP PAN PHOTO/HRANT KHACHATRYAN

In der letzten Runde der europäischen WM-Qualifikation geht es heute Sonntag in den Gruppen C, E und F noch um ein direktes Ticket für die Endrunde im nächsten Sommer in Russland.