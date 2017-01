Polens Regierung: Keine Zugangsbeschränkungen für Reporter zum Sejm

Protestierende Parlamentarier halten ein Banner mit der Aufschrift "Freie Medien" im polnischen Parlament auf. Im Streit um die Zulassung von Journalisten zum Parlamentsgebäude hat die Regierungspartei jetzt eingelenkt. (Archiv) © KEYSTONE/EPA PAP/MARCIN OBARA

In der seit rund drei Wochen dauernden polnischen Parlamentskrise rudert die rechtskonservative Regierung zurück. In einem ersten Schritt rückte die Regierung am Montag von ihren umstrittenen Plänen ab, Journalisten den Zugang zum Warschauer Parlament zu beschränken.