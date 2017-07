© facebook.com/polentajam

Dieses Jahr feiert die Polenta Jam in Grüsch ihr 15-jähriges Jubiläum. Seit 2003 wird das kleine Dorf im Vorderprättigau zum Anziehungspunkt für Hip-Hop-Fans. Am Freitag, 14. und Samstag, 15. Juli wird die Jugendkultur in all seinen Facetten zelebriert.