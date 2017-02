Politiker fordern Einreiseverbot für Erdogan

Jubel für Recep Tayyip Erdogan, der ein Präsidialsystem in der Türkei einführen möchte. Auch bei in Deutschland lebenden Türken will Erdogan dafür werben. Deutsche Politiker fordern nach der Verhaftung des Welt- Korrespondenten Yücel jedoch einen Einreisestopp für Erdogan und seine Regierung. © KEYSTONE/AP