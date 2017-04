Polizei entschärft in Oslo «bombenähnliche» Vorrichtung

Sprengstoffexperten im Einsatz in der Innenstadt von Oslo: Die Polizei fand ein verdächtiges Gerät und sprengte es kontrolliert. © KEYSTONE/AP NTB scanpix/FREDRIK VARFJELL

In Oslo hat die Polizei in der Innenstadt ein «bombenähnliches» Gerät gefunden und kontrolliert gesprengt. Ein Verdächtiger sei verhaftet worden, teilte die norwegische Polizei am Samstagabend über Twitter mit. Details zu der Person wurden nicht genannt.