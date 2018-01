Ermittlungen wegen «Kill Trump»-Plakat

Das «Kill Trump»-Transparent, das am vergangenen Samstag an einer Anti-WEF-Kundgebung in Bern mitgeführt wurde, hat polizeiliche Ermittlungen zur Folge. © Keystone/Christian Merz

An einer unbewilligten Anti-WEF-Kundgebung vom Samstag in Bern haben Vermummte ein Transparent mit der Aufschrift «Kill Trump with his own weapon» (tötet Trump mit seinen eigenen Waffen) mitgeführt. Nun ermittelt die Polizei.