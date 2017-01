Razzia gegen Rechtsextreme

Im Ganzen Land ging die Polizei vor: Im Zentrum der Ermittlungen stehen sieben Personen. (Archiv) © Keystone/DPA dpa-Zentralbild/Z5812/_SEBASTIAN WILLNOW

Rechtsextremisten sollen nach Ermittlungen der deutschen Bundesanwaltschaft Anschläge auf Juden, Asylbewerber und Polizisten in Deutschland geplant haben. Am Mittwochmorgen durchsuchte die Polizei in mehreren Bundesländern zwölf Wohnungen und andere Objekte.