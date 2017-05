Polizei in Venezuela mit Pfefferspray gegen ältere Demonstranten

Marsch der Grosseltern in Caracas: Venezuelas Polizei geht auch gegen ältere Demonstranten mit Härte vor. © KEYSTONE/AP/FERNANDO LLANO

Bei einer Demonstration von Senioren gegen die Regierung in Venezuela hat es am Freitag Rangeleien gegeben. Rund 2000 Menschen, einige davon mit Rollstühlen, Rollatoren oder Gehstöcken, nahmen am Freitag am «Marsch der Grosseltern» in der Hauptstadt Caracas teil.