New Yorks Bürgermeister nennt Vorfall in Manhattan «Terrorakt»

In New York ist es zu einer Schiesserei gekommen. Eine Person ist in Gewahrsam. © Keystone/AP

Bei einem Vorfall mit einem Kleinlaster im New Yorker Stadtteil Manhattan hat es acht Tote und Verletzte gegeben. Nach Angaben des New Yorker Bürgermeisters Bill de Blasio handelt es sich um einen «Terrorakt».Das sagte der Bürgermeister am Dienstag bei einer Pressekonferenz.