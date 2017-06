Islamistischer Angreifer versetzt Hunderte in Paris in Terrorangst

Vor der Pariser Kathedrale Notre Dame ist es am Dienstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. (Symbolbild) © KEYSTONE/L/BURHAN OZBILICI

Ein Hammerangriff auf Polizisten im Zentrum von Paris hat am Dienstag Hunderte Touristen und Einheimische in Terrorangst versetzt. Die Polizei schoss den Mann an, der gerufen hatte «Das ist für Syrien» und sich zum IS bekannte.