Polizei schnappt Bootsmotoren-Diebe

Im Hafen von Steckborn haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag sieben Aussenbordmotoren gestohlen und abtransportiert. Im Verlaufe der Fahndung fand eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau am Freitagnachmittag in der Nähe des Tatorts einen abgestellten Lieferwagen. Darin verladen waren die gestohlenen Motoren.

In Zusammenarbeit mit dem Grenzwachtkorps konnten wenige Stunden später in Wagenhausen drei Tatverdächtige verhaftet werden. Es handelt sich um zwei 44- und 40-jährige Ukrainer sowie einen 27-jährigen Moldawier. Sie befinden sich in Untersuchungshaft, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Die Ermittlungen laufen weiter. Insbesondere wird abgeklärt, ob die drei Männer für weitere Diebstähle in Frage kommen.

(red.)