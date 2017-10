Berner Polizei unterbindet antifaschistische Demo

Schutzzaun vor dem Bundeshaus West: Bern glich am Freitagabend einer Festung, weil zu einer unbewilligten antifaschistischen Kundgebung aufgerufen worden war. © Keystone/Peter Klaunzer

Ein Grossaufgebot der Polizei hat am Freitag in der Berner Innenstadt eine unbewilligte antifaschistische Kundgebung unterbunden. Bern glich am Abend einer Festung. Überall in der Innenstadt markierte die Polizei Präsenz.