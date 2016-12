Polizei vereitelt Terror-Anschlag in Melbourne zu Weihnachten

"Diese Terroristen wollten Weihnachten zerstören": Australiens Premier Malcolm Turnbull über einen geplanten Anschlag in Melbourne. © KEYSTONE/EPA AAP/JOEL CARRETT

Die Polizei in Australien hat nach eigenen Angaben einen gross angelegten Terroranschlag an Weihnachten auf das Zentrum der Millionenstadt Melbourne verhindert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden bei mehreren Razzien sieben junge Männer festgenommen.