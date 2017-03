Am Waldrand im Waldstück Rüti brannte am Dienstagmittag Holz. Eine Holzbeige, die ein 32-jähriger Türke offenbar angezündet hatte, brannte lichterloh, das Feuer griff auf Bäume und Sträucher über. Der Mann wurde in der Nähe des Brandortes angehalten. In der polizeilichen Einvernahme gab er zu, die Holzbeige angezündet zu haben.

Die Feuerwehr Münchwilen war rasch vor Ort und löschte das Feuer. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Franken.

(Kapo TG/red)