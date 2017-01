Polizeieinsatz am Thunersee wegen Drohungen

In Faulensee ist es am Montag zu einem grösseren Polizeieinsatz wegen Drohunge gekommen. In einem Haus an der Interlakenstrasse steiss die Polizei auf einen leblosen Mann. © Swisstopo

Die Berner Kantonspolizei ist am Montagmorgen wegen Drohungen zu einem grösseren Einsatz nach Faulensee BE ausgerückt. In einem Haus an der Interlakenstrasse mitten im Dorf stiess die Polizei dann auf einen toten Mann.