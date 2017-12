Polizeieinsatz im zürcherischen Hedingen – Frau verletzt

Die Kantonspolizei Zürich ist am Freitagabend zu einem Grosseinsatz in Hedingen ausgerückt. Dort soll sich ein Kriminaldelikt ereignet haben. (Themenbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

In Hedingen ZH hat die Polizei am Freitagabend zu einem Grosseinsatz ausrücken müssen. Eine Frau wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen. Wie genau sie sich diese zuzog, ist noch unklar. Der Täter befindet sich möglicherweise noch in der Wohnung.