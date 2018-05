Polizeieinsatz in Thal – eine Person tot

In Thal im Kanton St.Gallen hat die Polizei eine tote Person in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Die Kantonspolizei St.Gallen bestätigt gegenüber FM1Today eine Meldung von «toponline.ch».

Die Polizei habe am frühen Morgen einen Notruf erhalten, sagt Florian Schneider von der Kantonspolizei St.Gallen: «Kurz nach sieben Uhr erhielten wir die Meldung, dass in Thal in einem Mehrfamilienhaus zwei verletzte Personen gefunden worden seien.» Mehrere Patrouillen, der Rettungsdienst, sowie die Rega seien daraufhin ausgerückt.

Eine Person erlag ihren Verletzungen

Eine der beiden verletzten Personen sei schliesslich ihren schweren Verletzungen erlegen, die andere Person wurde ins Spital gebracht. «Die Hintergründe, warum die beiden Personen verletzt wurden, ist momentan noch unklar. Wir sind mit Spezialisten vor Ort und klären Genaueres ab.» Auch zu der Art der Verletzungen kann Schneider zum aktuellen Zeitpunkt keine näheren Angaben machen.

Strassensperren wegen Rega-Helikopter

Aufgrund des Grossaufgebots von Polizei, Spezialteams, Rega und Forensik sei auch der Verkehr eingeschränkt, sagt Schneider: «Wir mussten die Feuerwehr zudem aufbieten, weil der Helikopter der Rega nah an der Strasse gelandet ist. Die Verbindung zwischen Buchen und Thal ist zurzeit gesperrt.

Folgt mehr nach Entwicklung..

(saz)