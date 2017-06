Polizeieinsatz in Uster friedlich beendet

Die Kantonspolizei Zürich konnte den Grosseinsatz in Uster nach 29 Stunden beenden. Der demente 74-jährige, der sich bewaffnet in seiner Wohnung verschanzt hatte, verliess selbständig das Gebäude. © KEYSTONE/WALTER BIERI

Der Polizeieinsatz in Uster ZH ist am Freitag nach 29 Stunden friedlich beendet worden: Der Mann, der sich seit Donnerstagmorgen mit einer Schusswaffe in seiner Wohnung verschanzt hatte, ist von der Polizei ins Freie begleitet worden.