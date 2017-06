Verletzte nach Schüssen an Münchner S-Bahnhof

An einem Münchner S-Bahnhof hat es einen Grosseinsatz der Polizei gegeben - Schüsse fielen und mindestens ein Mensch wurde verletzt. (Archiv) © KEYSTONE/EPA DPA/ANDREAS GEBERT

Bei einem Polizeieinsatz am S-Bahnhof in Unterföhring bei München sind am Dienstag Schüsse gefallen. Mehrere Menschen seien verletzt worden, teilte die Münchner Polizei mit. Eine Polizeibeamtin sei dabei schwer verletzt worden. Es habe eine Festnahme gegeben.