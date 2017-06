Polizeieinsatz wegen verschanztem Mann

Seit über 20 Stunden im Einsatz in Uster ZH: Dementer Mann mit Waffe hält Polizei auf Trab. (Symbolbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

In Uster ZH hält ein bewaffneter 74-jähriger Mann seit fast 24 Stunden die Polizei in Atem und sich verschanzt. Am Donnerstagabend fiel zudem ein Schuss, verletzt wurde dabei aber niemand.