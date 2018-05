Polizeihund spürt Autofahrer auf

Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen hielt am frühen Freitagmorgen ein Auto an. Der Fahrer stoppte und fuhr dann ein paar Meter rückwärts. Die Polizisten forderten den Mann auf, sich auszuweisen. Doch stattdessen liess er den Motor aufheulen und fuhr weg. Ein Polizist konnte sich durch einen Schritt zur Seite in Sicherheit bringen.

Das Auto streifte eine Hausecke und der Fahrer hielt wieder an. Der Mann stieg aus und sprang über eine Mauer. Der Polizeihund «Yodi vom Amtsbach» konnte den 38-Jährigen aufspüren. Er hatte sich zwischen parkierten Autos versteckt.

Dem Mann wurde der Führerschein schon früher entzogen. Ausserdem war er in fahrunfähigem Zustand unterwegs.

(Kapo SG/red.)