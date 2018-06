Trägt den Namen eines Autos: Diensthund Dodge stoppt einen flüchtigen Autofahrer im Luzerner Hinterland. © Luzerner Polizei

In einem Maisfeld in Alberswil LU hat ein Diensthund der Luzerner Polizei am frühen Dienstagmorgen einen Flüchtigen gestoppt. Der Mann wollte sich einer Kontrolle entziehen, weil er ohne gültigen Führerausweis im Auto unterwegs war.