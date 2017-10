Polizeihund schnappt Einbrecher in Ebikon

Polizeihund mit guter Spürnase: Xando hat die Gesetzeshüter wiederholt auf die Fährte von mutmasslichen Tätern gebracht. (Bild Luzerner Polizei) © Luzerner Polizei

Vier mutmassliche Einbrecher hat die Polizei mit Hilfe von Polizeihund Xando in der Nacht auf Donnerstag in Ebikon festgenommen. Sie werden verdächtigt, in einem Geschäft ihr Unwesen getrieben zu haben.