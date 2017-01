Polizist springt auf Motorhaube eines Fluchtautos

Ein Polizist musste sich an der Motorhaube eines Fluchtfahrzeugs festhalten, um nicht angefahren zu werden. (Symbolbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

In der Nacht auf Samstag hat ein Mann in Wetzikon eine Verkehrskontrolle durchbrochen. Danach sprang ein Polizist auf die Motorhaube des Fluchtfahrzeugs und hielt sich dort fest. Nach mehr als 200 Metern hielt der flüchtende Lenker an. Er wurde verhaftet.