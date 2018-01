Polizisten bauen Unfall

Am Mittwochvormittag war eine Patrouille der Schaffhauser Polizei im Oberen Reiat unterwegs in Richtung Bibern. Kurz nach der Ortsdurchfahrt von Opfertshofen geriet das Polizeiauto in einer Linkskurve auf der schneebedeckten und teilweise eisglatten Fahrbahn ins Rutschen. Obwohl der Fahrer versuchte, zu korrigieren, rutschte das Auto den steilen Abhang hinunter.

Die beiden Polizisten wurden beim Unfall leicht verletzt. Am Auto und an einem Weidezaun entstand Sachschaden. Das Polizeiauto musste durch einen privaten Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme und der Fahrzeugbergung musste die Strasse zwischen Opfertshofen und Bibern kurzzeitig gesperrt werden.

Der Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei und der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen.

(shpol/saz)