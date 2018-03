Polizisten schnappen Ladendiebe

Kurz nach 16 Uhr begingen zwei vorerst unbekannte Männer in Rickenbach bei Wil einen Ladendiebstahl und flüchteten danach in Richtung Schwarzenbach. Die Thurgauer Kantonspolizei leitete eine Fahndung ein, an der sich auch Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen beteiligten.

«Man arbeitet Hand in Hand»

«So etwas ist durchaus üblich», sagt Mario Christen, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. «Die Polizeiautos fahren in so einem Fall über die Grenzen hinaus und man arbeitet Hand in Hand mit den Kollegen.»

Dank Hinweisen konnten die Flüchtigen kurz vor 16.30 Uhr in Schwarzenbach angetroffen und festgenommen werden. Das Deliktsgut, Kleider und Parfüm im Wert von rund 1100 Franken, konnte sichergestellt werden.

Abklärung, ob weitere Delikte in Frage kommen

Die beiden Männer, ein 32-jähriger Marokkaner und ein 29-jähriger Tunesier, wurden für weitere Abklärungen inhaftiert, die Staatsanwaltschaft Frauenfeld führt eine Strafuntersuchung. Es wird abgeklärt, ob sie für weitere Straftaten in Frage kommen.

(red.)