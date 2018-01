Pollen in der milden Januarluft: In der Schweiz blühen erste Haselstauden. (Themenbild) © Keystone/EPA/Wolfram Steinberg

Pollen in der milden Januarluft: In einigen Regionen blühen die ersten Haselstauden. Das aha! Allergiezentrum empfiehlt Pollenallergikern, die Natur in ihrer Umgebung zu beobachten und ab nächster Woche die Pollenprognose anzusehen.