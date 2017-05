Polo-Hofer-Statue auf der «Blümlisalp»

Am Hafen von Oberhofen am Thunersee prostete Polo Hofer am Dienstag seinem aus Holz geschnitzten Denkmal zu. © Keystone/Peter Klaunzer

An der Schiffländte in Oberhofen am Thunersee ist am Dienstag in Anwesenheit von Polo Hofer eine lebensgrosse Holzstatue der Mundartrock-Legende enthüllt worden. Die Skulptur bleibt bis im Herbst an Bord des Schiffs «Blüemlisalp».