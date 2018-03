Polymanga-Festival in Montreux VD öffnet die Tore

Die Verkleidungsshows, sogenannte Cosplays, bilden jedes Jahr einen der Höhepunkte des Polymanga-Festivals. Die 14. Ausgabe hat ihre Tore am Freitag geöffnet. © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Mangas, Videospiele, Konzerte und Kostümshows: Polymanga, das grösste Popkultur-Festival der Schweiz, hat am Karfreitag in Montreux VD seine Tore geöffnet. Bis am Ostermontag werden über 40’000 Fans der japanischen Anime erwartet.