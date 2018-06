Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sei sich der Dringlichkeit der Denuklearisierung bewusst, sagte von US-Aussenminister Mike Pompeo (rechts) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit seinen Amtskollegen aus Südkorea und Japan in Seoul. © KEYSTONE/AP POOL Reuters/KIM HONG-JI

US-Aussenminister Mike Pompeo hat am Donnerstag in Seoul bekräftigt, dass die USA am Ziel einer «vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren» Denuklearisierung Nordkoreas festhielten. Unter Denuklearisierung verstünden die USA die komplette atomare Abrüstung.