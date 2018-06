Übernachten, wo noch niemand geschlafen hat

Im Castelgrande in Bellinzona kann man im Turmzimmer nächtigen. (Archivbild) © Keystone/KARL MATHIS

Schweiz Tourismus lanciert in elf Schweizer Städten sogenannte Pop-up Hotels. Diese bieten Gästen während rund dreier Monate die Chance, eine Nacht an einem Ort zu verbringen, an dem so etwas bisher nicht denkbar war.