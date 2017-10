Porsche fährt beinahe in Mann mit Kleinkind

Weil die Bremsen versagt haben sollen, ist eine 48-Jährige mit ihrem Porsche in eine Mauer geprallt © FM1Today/Natascha Verardo

Weil die Bremsen ihres Porsches versagt haben sollen, hat eine 48-Jährige an der Wildeggstrasse in St.Gallen beinahe einen Mann und ein Kleinkind angefahren. Der Fussgänger konnte gerade noch rechtzeitig zur Seite springen, wurde aber dennoch leicht am Arm verletzt.