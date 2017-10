Portugal mit Armee-Flugzeug angereist

Um beim Abstecher nach Andorra zum nächsten Gegner möglichst wenig Kräfte zu verschleissen, reisten die Europameister mit einem Armee-Flugzeug in den abgelegenen Zwergstaat in den östlichen Pyrenäen. Das Team von Cristiano Ronaldo spart sich damit unter anderem eine dreistündige Busfahrt nach Barcelona im Anschluss an die Partie vom Samstagabend (20.45 Uhr).

Die Frage, ob Cristiano Ronaldo in Andorra zum Einsatz gelangen wird, ist noch nicht beantwortet. Dem Stürmerstar, der in der laufenden Kampagne in acht Spielen 14 Tore erzielte, droht bei einer Gelben Karte eine Sperre im möglichen Showdown am Dienstag in Lissabon gegen die Schweiz.

