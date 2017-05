Portugal mit Ronaldo am Confed Cup

Sanches fehlt im 24-Mann-Aufgebot des Schweizer Gruppengegners in der laufenden WM-Qualifikation. Nationaltrainer Santos muss zum Ablauf der Frist für die Bekanntgabe des endgültigen Confed-Cup-Kaders am 31. Mai einen Namen streichen. Überraschend nicht nominiert ist Stürmer Éder. Der 29-Jährige vom Ligue-1-Klub Lille hatte in der Verlängerung des EM-Finals das 1:0-Siegtor gegen Gastgeber Frankreich erzielt.

Die Portugiesen treffen beim Turnier in Russland (17. Juni bis 2. Juli) in der Gruppe A auf den Gastgeber sowie auf Neuseeland und Mexiko.

(SDA)