Der ehemalige portugiesische Präsident Mario Soares ist im Alter von 92 Jahren gestorben. © KEYSTONE/EPA LUSA/JOSE SENA GOULAO

Der frühere portugiesische Präsident Mario Soares ist tot. Soares starb nach Angaben eines Spitalsprechers am Samstag im Alter von 92 Jahren. Der frühere Staatschef war Mitte Dezember in die Klinik in Lissabon eingeliefert worden, nachdem sich sein Allgemeinzustand extrem verschlechtert hatte.