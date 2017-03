Post gibt Sonderbriefmarke zum 70. Festival del film heraus

Zum Locarno Festival gibt die Schweizerische Post eine Sonderbriefmarke heraus. Sie ist ab 11. Mai 2017 in den Postfilialen erhältlich. (Handout) © Schweizerische Post / Januzzi/Smith

Zu seiner diesjährigen 70. Ausgabe erhält das Festival del film Locarno eine 1-Franken-Sonderbriefmarke . Sie würdigt auch die 16-jährige Zusammenarbeit des Festivals mit der Schweizerischen Post, wie es am Mittwoch an der Medienkonferenz in Locarno hiess.