Post-Vizepräsident Adriano Vassalli tritt zurück

Der Vizepräsident der Post tritt zurück, wie er am Samstagabend mitteilte. (Symbolbild) © KEYSTONE/ARNO BALZARINI

Der Vize-Verwaltungsratspräsident der Post, Adriano Vassalli, tritt auf die Generalversammlung vom 26. Juni 2018 zurück. Dies schreibt Vassalli am Samstagabend in einer an die Medien verschickten Erklärung.