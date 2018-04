Postauto kommt den Hang nicht hoch

150 Höhenmeter und eine Steigung von 12 Prozent, das ist zu viel für den Motor des selbstfahrenden Postautos. «Auf der Strecke gibt es eine lange, gleichmässige Steigung, die für unser derzeitiges Fahrzeugmodell zu steil ist», erklärt Urs Bloch von Postauto Schweiz. Das selbstfahrende Postauto ist seit Sommer 2016 in Sion erfolgreich im Testbetrieb. Ab diesem Sommer hätte es auch zwischen Maienfeld und dem Heididorf verkehren sollen.

Zeitplan verzögert sich

Der steile Hang macht dem Zeitplan des Projekts nun einen Strich durch die Rechnung, schreibt SRF. Bei Postauto Schweiz und der Gemeinde Maienfeld ist man aber zuversichtlich, sagt Bloch: «Wir sind weiterhin interessiert, diese Strecke zu fahren. Nun müssen wir einfach abwarten. Vom Hersteller haben wir die Zusage, dass sie ein Modell mit stärkerem Motor bauen werden.» Wenn alles glatt geht, soll der «Smart Shuttle» ab Herbst 2018 die Strecke ab Maienfeld fahren.

Sicher vor Hackerangriffen

FM1Today ist im letzten Dezember mit dem «Smart Shuttle» mitgefahren. Einige der Fahrgäste äusserten Bedenken, ob das System nicht gehackt werden und so der Shuttle ausser Kontrolle geraten könnte. Diesbezüglich besteht jedoch kein Grund zur Sorge. «Das System ist so in sich geschlossen, dass man es nicht hacken kann», garantiert Urs Bloch. Zudem darf das selbstfahrende Postauto noch nicht schneller als 20 Stundenkilometer fahren.

