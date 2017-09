Postfinance streicht Stellen in St.Gallen

Weniger Kontaktzentren, weniger Büroflächen und kleinere Filialen: Postfinance strafft das Geschäft und baut Arbeitsplätze ab. (Archivbild) © KEYSTONE/Gaetan Bally

Postfinance hat mit der Umsetzung eines umfangreichen Spar- und Umbauprogramms begonnen. So will die Bank der Post in den nächsten Monaten die Zahl der Kontaktzentren und Büroflächen reduzieren. Teil des Sparprogramms ist auch ein Stellenabbau.