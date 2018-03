Postomaten spucken kein Geld aus

Die Postfinance erneuert am Osterwochenende ihre Bankensoftware. Deshalb stehen Kunden einige Dienstleistungen nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung. So sind etwa die Postomaten in der Nacht auf den morgigen Ostersonntag zwischen 1 Uhr und 8 Uhr nicht in Betrieb. An Bacomaten im In- und Ausland ist der Bargeldbezug mit der Postfinance-Karte nicht möglich. Doch nicht nur beim Bargeld gibt es Einschränkungen. Auch das E-Banking funktioniert zwischen Gründonnerstag und Ostermontag nicht. Wie der «K-Tipp» schreibt, können 1,8 Millionen Kunden über die Ostern also weder Rechnungen bezahlen, noch Geld überweisen oder Kontostände abfragen.

Weiter funktioniert auch die Mobile-App von Postfinance nicht. Bis am Ostermontag kann auch mit der App kein Geld überwiesen werden. Auch auf Saldoabfragen oder das Aufladen von Gesprächsguthaben muss verzichtet werden. Zudem ist für Postkunden auch das Zahlen via Twint am Ostersonntag vormittags nicht möglich.

(red.)