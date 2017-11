«Pouletfleisch mit Gesicht»

Die fette weisse Henne flüchtet mühsam vor der Kamera, sie kann sich kaum bewegen. Dabei ist sie kaum ein halbes Jahr alt. «Wir mussten uns im März von ihr trennen, sie konnte am Schluss kaum noch selber gehen», sagt Beatrice Baumann von der Tierhilfe Schweiz. Gerade hat sie ein Video von den zwei Findel-Masthühnern auf Facebook gepostet.

Gefunden wurden die beiden in Amriswil im letzten Oktober. «Wer sie ausgesetzt hat, wissen wir nicht», sagt Baumann. Sie hat die beiden aufgenommen und musste mitansehen, wie sie sich entwickelten – sehr wohl im Bewusstsein, dass Masthühner schnell zunehmen und eine kurze Lebensdauer haben. «Sie bekamen extra mageres Futter», sagt Baumann. Doch genützt hat es nicht viel. Der Hahn wog kurz vor seinem Tod acht Kilo.

Anschauungsmaterial für Tierschützer

«Es besuchten uns immer wieder Leute, um die ausgewachsenen Masthennnen anzuschauen», sagt Beatrice Baummann. «Sie hatten ein freundliches Wesen – plötzlich hatte das Pouletfleisch ein Gesicht.»

Die Umstände, wie Masthühner in der Schweiz gehalten werden, sind umstritten: Gesetzlich sind auf einen Quadratmeter maximal 30 Kilo Fleisch erlaubt. In der Schweiz gibt es rund 900 Betriebe, die Poulets mästen, sie werden in Hallen mit 5000 bis 18 000 Tieren gehalten, wie es auf der Homepage des Verbands Schweizer Bauer heisst. Ein Kücken wird heute innerhalb von 40 Tagen zu einem zwei Kilogramm schweren Poulet.

Mädchen und Männchen

Da hatten es die beiden weissen Mastühner in Mattwil wesentlich besser, doch eine hohe Lebenserwartung hatten sie nie. Trotz besonderer Pflege überlebte das Huhn, das «Mädchen» gerade sechs Monate und kürzlich ist auch der Gockel, das «Männchen» knapp einjährig gestorben. «Er konnte am Schluss kaum noch atmen, so schwer war er», sagt Baumann. Im Vergleich; Legehennen erreichen ein durchschnittliches Lebensalter von vier Jahren, ältere Rassen können bis zu zehn Jahre alt werden.

Für Baumann ist klar, Masthennen haben genaus so starke Charaktere wie andere Hühner. «Dass Männchen war ein sehr braver Hahn und hatte gerne Gesellschaft. Wenn wir Hühner weggegeben haben, hat er sich geärgert und mich eine Weile nicht mehr angesehen».

Hühner sorgen immer wieder für Schlagzeilen

Mit Masthühnern und Legehennen muss sich die Schweizer Tierhilfe immer wieder befassen, so hat sie letzten Juni versucht, möglichst vielen Legehennen aus Schaffhausen das Leben zu retten, bevor diese getötet wurden.

Im Herbst 2015 sind im thurgauischen Happerswil 150 Masthühner von einem damals 23-jährigen Mann ausgesetzt worden. Er wurde diesen September zu 22 Monaten bedingt verurteilt. Die Hühner mussten geschlachtet werden.

Ein Jahr später fand die Thurgauer Kantonspolizizei bei Oberhofen in Lengwil ein Dutzend Legehennen, auch diese wurden durch das Veterinäramt des Kantons Thurgau getötet.

(agm)