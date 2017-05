Präsident der Philippinen bittet Russland um Waffen

Das sagte Duterte bei einem kurzen Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Dienstagabend in Moskau im Kreml, wie russische Nachrichtenagenturen melden.

Die Präsidenten zogen damit ihr eigentlich für Donnerstag geplantes Treffen vor. Wegen eines Angriffs des IS hatte Duterte am Dienstag das Kriegsrecht über die südliche Provinz Mindanao verhängt. Er verkürzte zudem seinen Besuch in Russland und wollte noch in der Nacht zurück auf die Philippinen fliegen. Er liess aber seine Delegation in Moskau.

Die vorbereiteten Dokumente zum Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit sollten dann am Mittwoch von der Delegation unterzeichnet werden, sagte Putin.

(SDA)