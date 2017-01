Präsident Ouattara verkündet Einigung mit meuternden Soldaten

Soldaten in der Küstenstadt Abidjan (Archiv) © KEYSTONE/AP/SCHALK VAN ZUYDAM

Bei der Soldaten-Revolte in der Elfenbeinküste ist eine Vereinbarung getroffen worden. Präsident Alassane Ouattara kündigte diese am Samstag an. Allerdings hielten meuternde Soldaten noch Verteidigungsminister Alain Richard Donwahi fest.