Präsident will Pizza Hawaii verbieten

Der Präsident der Insel wurde während eines Schulbesuchs von einem Buben gefragt, wie er denn zu Ananas-Pizza stehe. Daraufhin habe Jóhannesson geanwortet: «Ich bin grundsätzlich gegen Ananas als Pizza-Belag.» So weit so gut. Dann hat der 48-jährige aber scherzhaft angefügt, dass er Ananas-Pizza ganz verbieten lassen würde, wenn er selbst bestimmen könnte.

Damit hat Jóhannesson im Internet eine Grundsatzdiskussion ausgelöst. Auf Twitter schlagen die Wellen hoch:

Solche und ähnliche Tweets kursieren derzeit im Internet. Der isländische Präsident musste mittlerweile sogar zu seiner polarisierenden Aussage Stellung nehmen und schreibt auf Facebook: «Ich mag Ananas, nur nicht auf Pizza.» Er sei trotzdem froh, dass der Präsident nicht die Macht habe, Ananas-Pizza zu verbieten. «In einem Land, in dem das möglich wäre, würde ich nicht leben wollen», schreibt der isländische Präsident. Als Pizza-Belag schlägt er Meeresfrüchte vor.

Am I the only one that likes pineapple on pizza?? #pineapplegate pic.twitter.com/zTTBUSaPvh

“Bin ich denn der einzige, der gerne Ananas auf seiner Pizza hat?»

I’ll give you my Hawaiian pizza when you pry it from my cold, dead hands #pineapplegate

— Emily✨ (@_emilyoram) 22. Februar 2017