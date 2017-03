Präsidentschaftskandidat Fillon will wachsender Kritik trotzen

Immer einsamer: der tief gefallene konservative Hoffnungsträger für die französische Präsidentschaft François Fillon während seiner Rede in Aubervilliers. © KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA

Der französische Präsidentschaftskandidat François Fillon hat angesichts wachsender Kritik aus dem eigenen Lager einen Durchhalte-Appell an seine Anhänger gerichtet. «Gebt nicht auf», rief der Konservative am Samstag in einer Rede im Pariser Vorort Aubervilliers.