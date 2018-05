Prätti Ziller Gala-Nacht in Seewis Dorf

© Prätti Ziller

Das Prätti Ziller Fest ist seit Jahren ein Publikumsmagnet in Seewis Dorf. Partyfreudige Musikliebhaber in allen Altersschichten feiern bis in die Morgenstunden hinein. Das diesjährige Fest startet am Freitag, 1. Juni mit der Gala-Nacht und den Künstlern Francine Jordi, Sonnwend und den Grubertalern. Am Samstag, 2. Juni bestreiten den Konzertabend Christian Vetsch, Huusfraue-Gruess, die Zillertaler Mander und MusikApostel.