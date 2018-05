Preise für Ferienwohnungen in Alpen erholt

Teures Pflaster: Die Destination Engadin/St. Moritz belegt mit einem Preisniveau von 15'400 Franken pro Quadratmeter den ersten Rang unter den alpinen Feriendestinationen. (Archiv) © Keystone/GIAN EHRENZELLER

Die Ferienwohnungsmärkte in den Schweizer Alpen haben sich im letzten Jahr erneut schwächer entwickelt als diejenigen in Österreich und Frankreich. Zu diesem Ergebnis kommt die UBS in einer Untersuchung der 24 Top-Ferienorte im Alpenraum.