Prinz Harry zeigt sich am Abend vor Hochzeit den Fans vor Schloss

Prinz Harry begrüsst am Vorabend seiner Hochzeit bereits für das Fest versammelte Fans vor Schloss Windsor. © KEYSTONE/AP/PETER DEJONG

Prinz Harry hat am Vorabend seiner Hochzeit mit Meghan Markle die bereits in Windsor versammelten Fans glücklich gemacht: Zusammen mit seinem älteren Bruder, Prinz William, spazierte er am Freitag vor Schloss Windsor an Fähnchen schwenkenden Zuschauern entlang.