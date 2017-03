Pritzker Preis 2017 geht an spanisches Architekten-Trio

Der Kindergarten El Petit Comte im spanischen Besalu ist einer der Entwürfe des Architekten-Trios Rafael Aranda, Carme Pigem und Ramon Vilaltam, das den diesjährigen Pritzker Preis erhält. (Handout) © Pressebild

Der diesjährige Pritzker Preis geht an das spanische Architekten-Trio Rafael Aranda, Carme Pigem und Ramon Vilalta. Dies verkündete Tom Pritzker, Vorstand der Hyatt Foundation, am Mittwoch.Es ist das erste Mal, dass der wichtigste Architekturpreis der Welt an drei Personen vergeben wird.